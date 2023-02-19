В Новом Афоне готовят батальон резервистов и собирают боевые дроны

19.02.2023 В Новом Афоне сформирован батальон резервистов. Бойцы из резерва "вооруженных сил Абхазии" проходят военные сборы и подготовку под командованием Рауля Харабуа. Их обучают современным технологиям, которые сегодня используются в условиях военных действий. Например, собирают боевые дроны из запчастей, привезенных из разных стран мира.



Афонский резервный батальон наряду с регулярной абхазской армией и российскими военнослужащими, дислоцированными в Абхазии, обеспечивает надежную защиту государства от потенциальных угроз.



Данную информацию подтверждает и председатель Председатель, Абхазского Народного Движения Адгур Ардзинба:















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