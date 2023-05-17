В Сухуми хотят, чтобы отношения с Грузией Россия согласовывала с ними

17.05.2023 В оккупированной Абхазии считают, что отношения с Тбилиси Москва должна обсуждать с Сухуми. Об этом заявил де-факто лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба прокомментировал решения президента РФ об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения для российских компаний. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».



«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнёр Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний», – написал он в телеграм-канале.



Представитель де-факто оппозиции в оккупированной Абхазии указывает на статью 3 Договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в которой, в частности, говорится о «проведении скоординированной внешней политики».



«Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным западом. Но когда речь идёт о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться», — отмечает Адгур Ардзинба.



Де-факто Сухуми об этом молчит, что возмущает Ардзинба.









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