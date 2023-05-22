.: Лента Новостей
  • Гостям Тбилисского международного книжного фестиваля вручат фотоальбом «Абхазия XIX век»
  • В Сухуми из огнестрельного оружия убит реатриант из Турции
  • DRI: В Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин
  • В Сухуми хотят, чтобы отношения с Грузией Россия согласовывала с ними
  • Спикер парламента Грузии: Дальнейшие решения России должны пойти в сторону деоккупации страны
  • Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией
  • Пять человек погибли в Гудаутском районе Абхазии в результате ДТП
  • В Сухуми объяснили, почему разрешили «торговлю с Грузией»
  • В Торгово-промышленной палате России предлагают транзит из Грузии через оккупированную Абхазию
  • В Абхазии задержали молодых людей, протестовавших против передачи земли России

    •
     
    DRI: В Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин
    22.05.2023
    В оккупированной Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин.

    Директор публичной школы №2 в Гали заставлял педагогов и учеников возлагать цветы на могилу первого де-факто президента оккупированной Абхазии Владислава Ардзинба в знак уважения. Информацию распространяет Институт исследования демократии (DRI, Democracy Research Institute).

    По словам представителей НПО, в противном случае директор грозился применить наказание в отношение тех, кто откажется от участия в этом мероприятии.

    Позже выяснилось, что задание директора Ахры Квеквескири никто не выполнил, после чего в адрес «непокорных» сотрудников и учеников посыпались словесные оскорбления.

    Квеквескири организовал выставку фотографий с Владиславом Ардзинба и заставил учеников прочитать заранее подготовленный текст. В противном случае он грозился не выдать им аттестаты по окончании школы.

    В неправительственной организации заявляют, что это не единичный случай, и подобные преступные действия активно проводятся и в других школах оккупированной Абхазии.

    По информации Института исследования демократии, Ахра Квеквескири в течение 11 лет оскорбляет жителей Гали, подчеркивая их этническое происхождение.

    В организации заявляют, что в оккупированной Абхазии нарушается Конвенция о правах ребенка. НПО призывает правительство Грузии и международные организации немедленно отреагировать на это.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия