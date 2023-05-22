DRI: В Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин

В оккупированной Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин.



Директор публичной школы №2 в Гали заставлял педагогов и учеников возлагать цветы на могилу первого де-факто президента оккупированной Абхазии Владислава Ардзинба в знак уважения. Информацию распространяет Институт исследования демократии (DRI, Democracy Research Institute).



По словам представителей НПО, в противном случае директор грозился применить наказание в отношение тех, кто откажется от участия в этом мероприятии.



Позже выяснилось, что задание директора Ахры Квеквескири никто не выполнил, после чего в адрес «непокорных» сотрудников и учеников посыпались словесные оскорбления.



Квеквескири организовал выставку фотографий с Владиславом Ардзинба и заставил учеников прочитать заранее подготовленный текст. В противном случае он грозился не выдать им аттестаты по окончании школы.



В неправительственной организации заявляют, что это не единичный случай, и подобные преступные действия активно проводятся и в других школах оккупированной Абхазии.



По информации Института исследования демократии, Ахра Квеквескири в течение 11 лет оскорбляет жителей Гали, подчеркивая их этническое происхождение.



В организации заявляют, что в оккупированной Абхазии нарушается Конвенция о правах ребенка. НПО призывает правительство Грузии и международные организации немедленно отреагировать на это.









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