В Сухуми отреагировали на выступление президента Грузии в Европарламенте

01.06.2023 Де-факто МИД Абхазии ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили заявив о «недопустимости вмешательства Грузии во внутренние дела республики».



Президент Саломе Зурабишвили в завершение своего выступления в Европарламенте 31 мая обратилась к абхазской общественности заявив, что она «выступает на стороне тех, кто протестовал в Сухуми под лозунгами «Абхазия не продается», «Мы не уступим россиянам».



[Имеется ввиду протест связанный с передачей Бичвинта [Пицунда] России, а также т.н. «законом об апартаментах», разрешающий иностранцам строительство и покупку так называемых «апартаментов»]



«Если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на Правительство Грузии с тем, чтобы Соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузией было подписано. Что может быть важнее безопасности, не так ли?» – отмечается в заявлении де-факто МИД Абхазии.



На выступление Саломе Зурабишвили также отреагировали абхазские оппозиционные силы.



«Манипулирование — это излюбленное занятие грузинских политиков, цель которого вбить клин в устоявшиеся, прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. В Республике Абхазия нет и не будет антироссийских настроений ни в общественной, ни в политической среде. Если же госпожа Зурабишвили так печется о гражданах Абхазии и их правах, ее статус позволяет инициировать признание Абхазского государства, абхазских паспортов и, в первую очередь, отмену закона «Об оккупированных территориях», — говорится в ответном заявлении абхазских оппозиционеров.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>