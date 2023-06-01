.: Лента Новостей
  • В Сухуми отреагировали на выступление президента Грузии в Европарламенте
  • Ардзинба называл трагедией заявление Пашиняна о готовности признать Карабах территорией Азербайджана
  • Бжания: пока мы этим занимались, авиасообщение возобновили с Грузией
  • Полная анархия, разруха и беззаконие: Туристы из РФ побывали в Абхазии
  • Гостям Тбилисского международного книжного фестиваля вручат фотоальбом «Абхазия XIX век»
  • В Сухуми из огнестрельного оружия убит реатриант из Турции
  • DRI: В Абхазии продолжают нарушать права этнических грузин
  • В Сухуми хотят, чтобы отношения с Грузией Россия согласовывала с ними
  • Спикер парламента Грузии: Дальнейшие решения России должны пойти в сторону деоккупации страны
  • Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией

    •
     
    В Сухуми отреагировали на выступление президента Грузии в Европарламенте
    01.06.2023
    Де-факто МИД Абхазии ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили заявив о «недопустимости вмешательства Грузии во внутренние дела республики».

    Президент Саломе Зурабишвили в завершение своего выступления в Европарламенте 31 мая обратилась к абхазской общественности заявив, что она «выступает на стороне тех, кто протестовал в Сухуми под лозунгами «Абхазия не продается», «Мы не уступим россиянам».

    [Имеется ввиду протест связанный с передачей Бичвинта [Пицунда] России, а также т.н. «законом об апартаментах», разрешающий иностранцам строительство и покупку так называемых «апартаментов»]

    «Если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на Правительство Грузии с тем, чтобы Соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузией было подписано. Что может быть важнее безопасности, не так ли?» – отмечается в заявлении де-факто МИД Абхазии.

    На выступление Саломе Зурабишвили также отреагировали абхазские оппозиционные силы.

    «Манипулирование — это излюбленное занятие грузинских политиков, цель которого вбить клин в устоявшиеся, прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. В Республике Абхазия нет и не будет антироссийских настроений ни в общественной, ни в политической среде. Если же госпожа Зурабишвили так печется о гражданах Абхазии и их правах, ее статус позволяет инициировать признание Абхазского государства, абхазских паспортов и, в первую очередь, отмену закона «Об оккупированных территориях», — говорится в ответном заявлении абхазских оппозиционеров.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия