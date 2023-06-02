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    Саакашвили^ Давайте готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу
    02.06.2023
    «Давайте готовиться к обустройству грузино-украинской границы по Псоу», — пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на странице в «Фейсбуке».

    По его словам, он уверен в быстрой победе Зеленского, Запада, Украины и грузинского народа.

    «В мае 2019 года в 08:00 утра новоизбранный президент Украины Зеленский позвонил мне и разбудил меня в Варшаве, чтобы сообщить, что одним из его первых распоряжений на посту президента было восстановление моего гражданства. Моей первой реакцией, помимо благодарности, было сказать ему, что я вижу в нем лидера всего нашего региона. Я тоже не мог представить, что в результате сумасшествия Путина он станет лидером всего свободного мира. Грузия занимает особое место в сердце Зеленского, но если оставить в стороне наши эмоции, мы все должны готовиться к неизбежной победе Украины. Украина и оккупированные зоны в Черноморском регионе будут совершенно неприемлемы для западной коалиции. Мы должны подготовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли. Это окно очень скоро откроется, и мы все должны уловить момент, когда русская армия будет полностью расформирована и в Москве будет царить хаос. У Зеленского широкое стратегическое видение, и после войны это видение будет основываться на сильнейших вооруженных силах Европы и на том, что слово Украины будет иметь большой вес в мире. Грузия, в том числе Абхазия, также становится привлекательной и очень богатой страной для всего мира. Не исключаю, что у нас будет общая граница с Украиной по берегу Черного моря. Сегодня существование или несуществование и победа нашей страны зависят от президента Зеленского и украинской армии. Я абсолютно уверен в быстрой победе Зеленского, Запада, Украины, а значит, грузинского народа.Давайте готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу», — пишет Михаил Саакашвили.


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