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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Грузия должна громко заявлять о том, что и для абхазов неприемлема Россия

04.06.2023 Мы ничего не говорим о том, что Россия неприемлема даже для абхазов, не то что для Грузии, Украины и всего мира - об этом агентству Cnews заявил бывший госминистр по делам реинтеграции Паата Закареишвили, комментируя акции протеста в Сухуми.



То, что абхазы протестуют против обрусения, для нас не будет обнадеживающим, прежде чем Грузия не будет иметь четкую политику в отношении Абхазии. Они протестуют против политики обрусения в свою пользу, думают, что защищают собственный суверенитет. Это может быть выгодно в будущем, но не сегодня, так как власть Грузии это игнорирует и никак не пытается, даже косвенно, помочь им хотя тем, чтобы заявить: "Для Грузии неприемлемо вмешательство России в интересы абхазского общества, неприемлем захват земель, принуждение к изменению законов". Мы не делаем таких заявлений и не сообщаем миру эти новости. Голос Абхазии довольно слаб в мире, наш голос же слышен гораздо четче и мы можем усилить страхи, которые имеются у абхазов в отношении русских, но мы этого не делаем. Мы не произносим громко, что и для абхазов неприемлема Россия, не то что для Грузии, Украины и всего мира. Даже абхазы против их политики. Мы этого не делаем. То, что происходит в Абхазии, происходит без наших каких-либо усилий", - заявляет Закареишвили.





Что же касается позиции де-факто власти, Закареишвили отмечает, что она не имеет большой поддержки общественности.



"Происходящее не является актуальным для тамошней общественности. Общество видит, что люди, которые борются против сегодняшней де-факто власти в качестве оппозиции, были раньше во власти и действовали так же, точно так же их не волновали интересы общественности, точно так же грызли русские деньги. Если сегодня они против власти, так это лишь потому, что сами не прикарманивают русские деньги. Поэтому в обществе нет чувства, что если помогут оппозиции и сменят власть, изменится ситуация и настанеь лучшее время. Поэтому, эта акция разошлась без какой-либо перспективы. Оппозиция не имеет четкой поддержки общества", - заявил Закареишвили.



По его словам, параллельно акции оппозиции проводилась и акция в поддержку власти.



"Правда, акция оппозиция была многочисленной, но проводился и другой митинг, сторонников власти, примерно с тем же количеством народа. Один мост разделял две большие массы людей. С одной стороны были сторонники оппозиционных партий, с другой - власти. Народа не было. Это не была акция народа, как 7-8 марта", - отметил Закареишвили.









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