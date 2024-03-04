Инал Ардзинба: «Агрессия против Абхазии – это агрессия против России»

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04.03.2024 Глава внешнеполитического ведомства оккупированного Россией грузинского региона Абхазии Инал Ардзинба заявил, что грузинская сторона отказывается подписывать соглашение о неприменении силы. Данное заявление он сделал выступая на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на территории российской федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае РФ.



«Международные дискуссии в Женеве о безопасности в Закавказье — единственная площадка, где мы, наши осетинские и российские братья, контактируем с грузинами. На этой площадке уже прошли десятки раундов, где Грузия при поддержке американцев отказывается подписывать с нами соглашение о неприменении силы. Мы, абхазы, задаем себе вопрос, почему они не подписывают соглашение? Неужели Грузия хочет воевать? Или американцы хотят развязать второй фронт?» — заявил Ардзинба.



«Слава богу, что грузинское правительство разумное, война никому не нужна, в том числе и самой Грузии. Потому что на сегодняшний день в соответствии с договорно-правовой базой агрессия против Республики Абхазии является агрессией против Российской Федерации. Поэтому я уверен в том, что Грузия не будет это делать», — добавил Ардзинба.



Инал Ардзинба также заявил, что США являются той силой «которая пытается нанести удар по России и её союзникам».



«Есть сила, которая пытается сорвать интеграционные процессы на постсоветском пространстве, разорвать духовно-нравственные связи между братскими народами. Эта структура не хочет, чтобы Россия объединяла своих союзников для усиления интеграции. Им это не нужно. Им нужна слабая Россия и они создают вокруг нее огненное кольцо, окруженное множеством конфликтов», — заявил Инал Ардзинба.



Ардзинба сообщил, что USAID через свою официальную структуру — ПРООН де-факто финансирует проекты, реализуемые в Абхазии. По его словам, целью этих проектов, помимо прочего, является попытка дискредитации.

«На официальном сайте USAID написано, на какие проекты выделяется финансирование. Первое из них – деоккупация Абхазии, а второе – восстановление территориальной целостности Грузии, это означает включение Абхазии в состав Грузии силой или манипуляцией. Третье – противостоять разрушительному влиянию Кремля.



Я поговорил с представителем ПРООН и сказал ему, что это нарушение и они должны немедленно отреагировать на этот вопрос. Я также попросил их опубликовать список информационных ресурсов, которые они финансируют в Абхазии», — сказал Ардзинба.



По его словам, миссии ООН дано время до 18:00 часов 17 марта для публикации информации на официальном сайте, где будет указано, что «USAID занимается дезинформацией мирового сообщества, а ПРООН действует в рамках своего устава».



«Скорее всего, они ничего публиковать не будут и мы будем вынуждены принять соответствующие меры», — заявил Ардзинба.



Ранее де-факто президент Абхазии Аслан Бжания представил закон «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов». Информация размещена на сайте де-факто президента.

Согласно законопроекту, некоммерческие организации могут быть признаны выполняющими функции иностранных агентов, если они получают деньги и (или) иное имущество из иностранных источников, указанных в статье 5 закона, и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории де-факто республики, исходя из интересов иностранных источников.



«Грузинская мечта» также планировала весной 2023 года принять в Грузии аналогичный российский закон об «иностранных агентах».



После принятия такого закона в России практически исчезли независимые СМИ и гражданский сектор. Этот закон активно используется для наказания частных лиц, по этой причине из РФ эмигрировали тысячи людей.











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