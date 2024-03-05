Российских туристов больше всего раздражают британцы, абхазы на третьем месте

Российская туристка, занятая в сфере туризма, инициировала нестандартное исследование
среди соотечественников-туристов с целью выяснить, представители каких национальностей вызывают наибольшее раздражение у россиян во время отпуска.
Исследование показало, что на первом месте по степени раздражения для российских туристов оказались британцы, которые, по мнению участников опроса, склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и созданию проблем на пляжах. На втором месте расположились немецкие туристы, которых опрошенные охарактеризовали как неопрятных, бесцеремонных и дерзких. Третье место заняли жители Абхазии, способные вызвать негативные эмоции у некоторых россиян.
Эксперт выразила мнение, что основным аспектом, вызывающим неприязнь у россиян к гражданам Абхазии, является их презрительное отношение к русским. Она также акцентировала внимание на необходимости проявления терпения и уважения к культурным особенностям и традициям других народов.