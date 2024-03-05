Российских туристов больше всего раздражают британцы, абхазы на третьем месте

05.03.2024



Исследование показало, что на первом месте по степени раздражения для российских туристов оказались британцы, которые, по мнению участников опроса, склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и созданию проблем на пляжах. На втором месте расположились немецкие туристы, которых опрошенные охарактеризовали как неопрятных, бесцеремонных и дерзких. Третье место заняли жители Абхазии, способные вызвать негативные эмоции у некоторых россиян.



Эксперт выразила мнение, что основным аспектом, вызывающим неприязнь у россиян к гражданам Абхазии, является их презрительное отношение к русским. Она также акцентировала внимание на необходимости проявления терпения и уважения к культурным особенностям и традициям других народов. Российская туристка, занятая в сфере туризма, инициировала нестандартное исследование среди соотечественников-туристов с целью выяснить, представители каких национальностей вызывают наибольшее раздражение у россиян во время отпуска.Исследование показало, что на первом месте по степени раздражения для российских туристов оказались британцы, которые, по мнению участников опроса, склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и созданию проблем на пляжах. На втором месте расположились немецкие туристы, которых опрошенные охарактеризовали как неопрятных, бесцеремонных и дерзких. Третье место заняли жители Абхазии, способные вызвать негативные эмоции у некоторых россиян.Эксперт выразила мнение, что основным аспектом, вызывающим неприязнь у россиян к гражданам Абхазии, является их презрительное отношение к русским. Она также акцентировала внимание на необходимости проявления терпения и уважения к культурным особенностям и традициям других народов.









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