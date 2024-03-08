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    Роберт Киут опроверг информацию о переговорах с бизнесменом Хидашели
    08.03.2024
    Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут опровергает информацию о переговорах с Тбилиси по вопросу, связанному с восстановлением железной дороги.

    Ранее в грузинской оппозиционной партии «Дроа» заявили, что первый вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский обсудил с бизнесменом Давидом Хидашели тему восстановления абхазской железной дороги и отношения Тбилиси с абхазскими властями.

    «Российский олигарх Давид Хидашели напрямую беседует с представителями марионеточного режима Абхазии и информирует первого вице-спикера парламента Грузии Гию Вольского об их позиции. Хидашели упоминает министра внутренних дел марионеточного режима, экс-начальника службы безопасности», – заявили в партии «Дроа».

    Напомним, что глава МВД Роберт Киут – экс-руководитель абхазской СГБ.

    «Я этого Хидашели никогда и в глаза не видел, а Вольского знаю только по сообщениям в СМИ», – сказал Киут в комментарии «Нужной газете».

    Он подчеркнул, что информация абсурдная еще и потому, что вопросы, связанные с восстановлением железной дороги, не входят в его компетенцию.

    «Я не вел никаких переговоров, тем более с ними», – сказал Киут.


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