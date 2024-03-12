Аслан Бжания - На сегодняшний день Россия для нас единственное окно в мир

12.03.2024 На сегодняшний день Россия для нас единственное окно в мир. Об этом заявил т.н. «президент» оккупированного Россией грузинского региона - Абхазии Аслан Бжания.



По его словам, «у Абхазии есть друзья».



«Мы не затерянный в океане остров, оставленный один на один со стихийными силами природы. У независимой Абхазии есть друзья, пусть их не так много, есть соседи и союзники, и среди них есть страна, которая одновременно является нашим лучшим другом, лучшим соседом, а на сегодняшний день и единственным окном в мир. Это – Российская Федерация, которая первой признала наше право на самоопределение, наше право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, наше право быть самими собой», - цитирует заявление Бжания «Эхо Кавказа».









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