Москва недовольна - абхазы передают им Пицунду, но на своих условиях

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13.03.2024 Телеграм-канал «Абхазский портал» и издание «Апсны Хабар» опубликовали ноту Министерства иностранных дел РФ от 8 февраля, которую получил МИД самопровозглашенной республики Абхазия в связи с ратификацией соглашения о передаче России госдачи в Пицунде.



В документе, как сообщалось ранее, выражено недовольство в связи с решением, принятым абхазским парламентом.



«Российская Сторона ознакомилась с содержанием Конституционного закона и считает, что отдельные его положения идут вразрез с предусмотренными Соглашением и согласованными между Сторонами нормами, принятие которых составляло существенное основание для выражения Российской Федерацией согласия на обязательность Соглашения, и без которых Соглашение не могло быть подписано Российской Стороной», – говорится в документе.



МИД РФ, в частности, указывает на запрет, согласно которому Москва не может передать объекты в Пицунде третьим лицам.



«В частности, статьей 2 Конституционного закона установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия Соглашения и в случае прекращения его действия (денонсации) объектов, земельных участков и участков акватории моря, указанных в статьях 3, 4 и 5 Соглашения, а согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Конституционного закона предписано возвращение в собственность Республики Абхазия упомянутой недвижимости в случае нарушения Российской Стороной этого запрета. Данные положения противоречат статье 26 Соглашения, согласно которой прекращение его действия "не повлечет за собой прекращения права собственности, возникшего У Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением, на объект, в том числе на все движимое и недвижимое имущество, входившее в объект на момент его передачи, а также возведенное на территории земельных участков и участка акватории моря после их передачи"», – говорится в ноте МИД РФ.



Москва также недовольна пунктом о возможной денонсации соглашения .



«Кроме того, в соответствии со статьей 3 Конституционного закона «несоблюдение стороной (сторонами) Соглашения статьи 2» Конституционного закона влечет за собой денонсацию Соглашения. Вместе с тем Соглашение согласно его статье 26 заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или очередного периода действия Соглашения не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие», – говорится в документе.



МИД РФ указывает, что по международному праву действие договора прекращается «в предусмотренном им порядке».



«Российская Сторона исходит из того, что даже в случае реализации решения, предусмотренного пунктом 2 статьи 3 Конституционного закона, Соглашение будет действовать до истечения первоначального периода в 49 лет или последующего 15-летнего периода. В этой связи денонсация Соглашения Абхазской Стороной в порядке пункта 2 статьи 3 Конституционного закона в иных временных параметрах составит нарушение Соглашения. Согласно статье 56 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года государство не вправе ссылаться на положения своего законодательства в обоснование невыполнения им своих обязательств по договору. Учитывая, что Республика Абхазия подтвердила обязательность для нее упомянутой Конвенции в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона «О международных договорах Республики Абхазия», Российская Сторона исходит из того, что положения Соглашения имели неоспоримое значение для понимания намерений Сторон при его подписании и должны в полном объеме учитываться Сторонами в ходе их выполнения», – говорится в документе.



Российская сторона требует от абхазских властей «подтвердить приверженность выполнению всех положений Соглашения без изъятий и готовность добросовестно следовать своим обязательствам на основе общепризнанных принципов и норм международного права».



Напомним, что абхазский "парламент" 27 декабря 2023 года, ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». Депутаты утвердили и запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории, построенных зданий и сооружений третьим лицам. Кроме того, установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения. Часть оппозиции, учитывая данные меры, поддержала принятие документа.



Абхазские власти содержание ноты, полученной от МИД РФ, пока не комментировали.









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