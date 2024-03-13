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    Кортеж абхазского лидера попал в ДТП
    13.03.2024
    Автомобиль из кортежа лидера самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) 12 марта попал в ДТП. По информации «Абхазского портала», Аслан Бжания в момент аварии находился в одном из автомобилей. Он, предположительно, не пострадал.

    «Посчитав, что президентскому кортежу закон не писан и, увидев его, все должны немедленно съехать на обочину, автомобиль президентской охраны протаранил проезжавшую машину. Что удивительно, две полосы были свободны, но президентское авто умудрилось въехать в единственную машину, которая в этот момент находилась на трассе», – говорится в сообщении.

    В телеграм-канале опубликовали видео, сообщая, что повреждённый автомобиль поздно вечером все еще стоял перед зданием абхазского Кабмина.


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