Сопредседатели Женевских переговоров провели встречу в Сухуми

В Сухуми состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий. В составе делегации присутствовал и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар, которого ранее де-факто власти Абхазии в регион не пустили.
С одной стороны, де-факто замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба, участники дискуссий Лаша Авидзба и Артур Гагулия, а с другой — спецпредставитель ЕС Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и представитель от ОБСЕ Зигфрид Вебер, обсудили повестку дня предстоящего 60-го раунда Женевских переговоров.
Сухуми снова настаивает на подписании документа о неприменении силы с Тбилиси — это остается «ключевым аспектом работы международных Женевских дискуссий». Сухуми готов продолжать работу в этом формате, подчеркивает Медиацентр де-факто МИД Абхазии.
Кроме того, участники встречи обсудили и вопрос возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также «вопросах, связанных со свободой передвижения».
В октябре 2023 года в Абхазии заявили, что готовы возобновить работу в формате МПРИ. А уже в декабре де-факто глава администрации Гальского района Константин Пилия сообщил, что в Гальском районе для этих встреч готовят «зону».
Отметим, очередной, 60-й, раунд Женевских дискуссий состоится 4-5 апреля 2024 года.
Напомним, спецпредставителя ЕС Тойво Клаара в конце января 2024 года не пустили в Сухуми. В де-факто МИД заявили, что двери «навсегда закрыты» для тех, кто считает Абхазию оккупированной территорией; подчеркнули, что Сухуми нужно произносить без «и», напомнив, что нет понятия «разделительная линия» — есть «граница».
Однако позже заявили, что Клаара допустят в регион в составе делегации сопредседателей Женевских переговоров.