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    МИД осуждает проведение выборов президента России в оккупированных регионах Грузии
    18.03.2024
    МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков с целью массового включения в них местного населения. Заявление об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

    Ведомство отмечает, что данное действие является со стороны Российской Федерации шагом, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает фундаментальные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

    «Проведение любых выборов в оккупированных регионах незаконно на фоне оккупации, что установлено, в том числе, международными судами, а также в условиях, когда населению, изгнанному с оккупированных территорий в результате этнической чистки, по-прежнему не предоставлена ​​возможность вернуться в свои дома.

    Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС.

    Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу, дать должную оценку и отреагировать на очередные незаконные действия России в оккупированных регионах, которые направлены на посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии», - говорится в заявлении.


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