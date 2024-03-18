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    В Абхазии снова проблемы с подачей электроэнергии
    18.03.2024
    В абхазской компании «Черноморэнерго» 18 марта утром сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии «Ачгуара». «Аварийная бригада выехала на место аварии», – говорилось в сообщении.

    Позже в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия рассказали, что в селе Первая Бедиа сгорел двухэтажный дом. Начальник пожарно-спасательной части Ткварчельского района заявил агентству «Апсныпресс»: «Предположительно, высоковольтная линия, проходящая рядом с трансформатором, провисла до уровня проводов, входящих в дома. Сейчас выясняются причины возгорания».

    Первый вице-премьер т.н. абхазского правительства, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба назвал дезинформацией сообщения о причине возгорания жилого дома.

    «Та информация, что провод высоковольтной линии «Ачгуара» упал на дом и поэтому произошло возгорание, не соответствует действительности, линия целая. А по какой причине, что и как все произошло, специалисты обязательно выяснят», – сказал Нанба.

    Во второй половине дня в «Черноморэнерго» сообщили о прекращении «социального перетока электроэнергии из России в Абхазию».

    «Несмотря на то, что РУП Черноморэнерго нашло возможность закупить ночной переток электроэнергии из России, его объем недостаточен. Уровень воды в Джварском водохранилище и приток воды в него также недостаточен для полноценного функционирования ГЭС. В связи с этим, вводятся временные ограничения на час к существующему графику ограничений с 18.03.2024г по 20.03.2024 включительно», – заявили в компании.

    Таким образом, ограничения на подачу электроэнергии абонентам увеличатся до пяти часов в сутки.


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