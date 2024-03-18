В Абхазии снова проблемы с подачей электроэнергии

18.03.2024 В абхазской компании «Черноморэнерго» 18 марта утром сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии «Ачгуара». «Аварийная бригада выехала на место аварии», – говорилось в сообщении.



Позже в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия рассказали, что в селе Первая Бедиа сгорел двухэтажный дом. Начальник пожарно-спасательной части Ткварчельского района заявил агентству «Апсныпресс»: «Предположительно, высоковольтная линия, проходящая рядом с трансформатором, провисла до уровня проводов, входящих в дома. Сейчас выясняются причины возгорания».



Первый вице-премьер т.н. абхазского правительства, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба назвал дезинформацией сообщения о причине возгорания жилого дома.



«Та информация, что провод высоковольтной линии «Ачгуара» упал на дом и поэтому произошло возгорание, не соответствует действительности, линия целая. А по какой причине, что и как все произошло, специалисты обязательно выяснят», – сказал Нанба.



Во второй половине дня в «Черноморэнерго» сообщили о прекращении «социального перетока электроэнергии из России в Абхазию».



«Несмотря на то, что РУП Черноморэнерго нашло возможность закупить ночной переток электроэнергии из России, его объем недостаточен. Уровень воды в Джварском водохранилище и приток воды в него также недостаточен для полноценного функционирования ГЭС. В связи с этим, вводятся временные ограничения на час к существующему графику ограничений с 18.03.2024г по 20.03.2024 включительно», – заявили в компании.



Таким образом, ограничения на подачу электроэнергии абонентам увеличатся до пяти часов в сутки.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>