Генсек НАТО: «Абхазия и Южная Осетия – часть Грузии»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, вновь выразил поддержку территориальной целостности страны.



«Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии. Южная Осетия и Абхазия – часть Грузии. НАТО продолжает призывать Россию отменить признание грузинских территорий в качестве независимых государств», – сказал он.



Столтенберг указал на незаконность проведения Россией выборов в оккупированных частях Грузии и Украины, добавив, что президентские выборы в России «не были ни свободными, ни справедливыми».



Генсек НАТО сказал, что Грузия, которая является одним из ближайших партнеров НАТО, «сталкивается со сложными проблемами безопасности».



Россия, по его словам, продолжает преследовать имперские амбиции, а в Украине ситуация на поле боя остается сложной. «Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», – добавил он.



В рамках регионального турне Столтенберг уже посетил Азербайджан. Из Тбилиси генсек Североатлантического альянса отправится в Ереван.









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