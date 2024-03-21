В центре Сухуми обнаружен труп мужчины

В центре Сухуми по ул.Когония обнаружен труп мужчины. Причины происшествия выясняются.
На месте находится "генеральный прокурор" Адгур Агрба, заместители "министра внутренних дел" Ажиба и Чкадуа.
Правоохранительными органами проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего.
По предварительной информации ТК "Республика", мужчину расстреляли из огнестрельного оружия.
Как сообщают источники в правоохранительных органах, убит 41-летний гражданин Абхазии Ханазарян А.С