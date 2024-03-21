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    В центре Сухуми обнаружен труп мужчины
    21.03.2024
    В центре Сухуми по ул.Когония обнаружен труп мужчины. Причины происшествия выясняются.

    На месте находится "генеральный прокурор" Адгур Агрба, заместители "министра внутренних дел" Ажиба и Чкадуа.

    Правоохранительными органами проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление причины произошедшего.

    По предварительной информации ТК "Республика", мужчину расстреляли из огнестрельного оружия.

    Как сообщают источники в правоохранительных органах, убит 41-летний гражданин Абхазии Ханазарян А.С


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