.: Лента Новостей
  • Абхазов решили выселить с территории, прилегающей к сухумскому аэропорту
  • В Тбилиси похоронили останки 12 человек, погибших в 90-ые в Абхазии
  • Останки 12 человек, погибших во время войны в Абхазии, переданы семьям — Красный Крест
  • Сборная Грузии: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!»
  • В центре Сухуми обнаружен труп мужчины
  • Генсек НАТО: «Абхазия и Южная Осетия – часть Грузии»
  • В Абхазии снова проблемы с подачей электроэнергии
  • МИД осуждает проведение выборов президента России в оккупированных регионах Грузии
  • Сопредседатели Женевских переговоров провели встречу в Сухуми
  • Кортеж абхазского лидера попал в ДТП

    •
     
    Сборная Грузии: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!»
    27.03.2024
    Выход на Чемпионат Европы сборная Грузии продолжила праздновать с болельщиками на Площади Республики. По инициативе грузинских футболистов собравшиеся скандировали трижды: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!».

    Таким образом сборная Грузии разделила свою радость с согражданами, проживающими в оккупированной части страны. Это месседж о том, что победа над сборной Греции — это победа каждого жителя Абхазии и Цхинвальского региона (Самачабло, как его также называют в Грузии — ред.).

    Посыл грузинских футболистов подчеркнул, что Абхазия и Цхинвальский регион — неотделимые части Грузии — той, которая ликует после исторической победы сборной.


    Отметим, впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Судьбу счета решила серия пенальти — 4:2 в пользу Грузии.

    Сборная Грузии проведет первый матч на чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции 18 июня.

    Каждый член сборной Грузии, по решению премьера и спикера парламента Грузии, представлен к Ордену Чести.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия