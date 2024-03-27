Сборная Грузии: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!»

27.03.2024 Выход на Чемпионат Европы сборная Грузии продолжила праздновать с болельщиками на Площади Республики. По инициативе грузинских футболистов собравшиеся скандировали трижды: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!».



Таким образом сборная Грузии разделила свою радость с согражданами, проживающими в оккупированной части страны. Это месседж о том, что победа над сборной Греции — это победа каждого жителя Абхазии и Цхинвальского региона (Самачабло, как его также называют в Грузии — ред.).



Посыл грузинских футболистов подчеркнул, что Абхазия и Цхинвальский регион — неотделимые части Грузии — той, которая ликует после исторической победы сборной.





Отметим, впервые в истории сборная Грузии по футболу сыграет на чемпионате Европы. Сборная Грузии обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации Евро-2024. Судьбу счета решила серия пенальти — 4:2 в пользу Грузии.



Сборная Грузии проведет первый матч на чемпионате Европы в Дортмунде против сборной Турции 18 июня.



Каждый член сборной Грузии, по решению премьера и спикера парламента Грузии, представлен к Ордену Чести.











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