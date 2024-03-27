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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Останки 12 человек, погибших во время войны в Абхазии, переданы семьям — Красный Крест

27.03.2024 По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), с их помощью сегодня, 27 марта, опознанные останки 12 человек, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов в Абхазии, были переданы семьям погибших.



Как заявляют в МККК, Останки были обнаружены в ходе работы Координационного

механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992–1993 гг. и последующими событиями. Механизм при поддержке МККК действует с 2010 г., в его состав входят абхазские и грузинские участники. Останки пропавших без вести были найдены в разных районах Абхазии.



По данным МККК, на встрече, состоявшейся в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули, семьи имели возможность задать вопросы и получить информацию о процессе поиска, эксгумации и идентификации останков своих близких. На встрече присутствовали государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства, представители Национального бюро экспертизы и эксперты МККК.



«Мы поддерживаем эти семьи. От имени Международного комитета Красного Креста я хотел бы выразить соболезнования тем, кто получил останки своих близких после десятилетий неопределенности. Сегодня мы также думаем о тех семьях, чьи близкие до сих пор и страдают от неопределенности из-за незнания судьбы пропавших без вести.



Мы продолжим тесно сотрудничать с властями Грузии, поскольку в этом году в плане поддержки семей пропавших без вести в процессе гуманитарной идентификации их обязанности возрастут. В течение 2024 года вместе с властями мы также продолжим информировать и консультироваться с семьями пропавших без вести, чтобы их мнения и опасения были должным образом учтены», — заявил глава делегации МККК в Грузии.



По данным Международного комитета Красного Креста, после создания в 2010 году координационного механизма были найдены и возвращены семьям останки 285 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-93 годах и после него. На сегодняшний день 1859 военных и гражданских лиц по-прежнему считаются пропавшими без вести в результате этого вооруженного конфликта.









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