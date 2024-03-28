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    В Тбилиси похоронили останки 12 человек, погибших в 90-ые в Абхазии
    28.03.2024
    В Тбилиси, в Соборе Святой Троицы прошла гражданская панихида по погибшим во время вооруженного конфликта в Абхазии. Ранее Международный комитет Красного Креста сообщал о том, что специалистам удалось идентифицировать останки 12 человек, пропавших без вести в 1992-93 годах. 27 марта их останки были переданы семьям, а 28 прошли похороны на братском кладбище.

    Сестра одного из опознанных мужчин в интервью телекомпании TV Pirveli заявила:

    «Ему было 24 года, когда он поехал в Гагру. 2 октября, когда Гагра пала, мы потеряли след моего брата. Он любил свою страну и это заставило его пойти на этот шаг».

    С момента создания гуманитарного Координационного механизма по выявлению лиц, пропавших без вести в 2010 году, были идентифицированы и переданы семьям останки 285 человек. До сих пор пропавшими без вести числятся 1859 человек.


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