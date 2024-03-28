В Тбилиси похоронили останки 12 человек, погибших в 90-ые в Абхазии

В Тбилиси, в Соборе Святой Троицы прошла гражданская панихида по погибшим во время вооруженного конфликта в Абхазии. Ранее Международный комитет Красного Креста сообщал о том, что специалистам удалось идентифицировать останки 12 человек, пропавших без вести в 1992-93 годах. 27 марта их останки были переданы семьям, а 28 прошли похороны на братском кладбище.
Сестра одного из опознанных мужчин в интервью телекомпании TV Pirveli заявила:
«Ему было 24 года, когда он поехал в Гагру. 2 октября, когда Гагра пала, мы потеряли след моего брата. Он любил свою страну и это заставило его пойти на этот шаг».
С момента создания гуманитарного Координационного механизма по выявлению лиц, пропавших без вести в 2010 году, были идентифицированы и переданы семьям останки 285 человек. До сих пор пропавшими без вести числятся 1859 человек.