Абхазов решили выселить с территории, прилегающей к сухумскому аэропорту

28.03.2024 C территории, прилегающей к сухумскому аэропорту планируется переселение, сообщают абхазские СМИ.



27 марта несколько десятков человек выразили недовольство с этим решением во время встречи с де-факто министром энергетики Абхазии Джансухом Нанба.



Сам Нанба заявил, что информация не соответствует действительности, но признал, что обсуждается «план перспективного развития аэропорта».



«Для того, чтобы построить современный аэропорт, отвечающий всем международным требованиям, существующей территории не хватает и в этой связи обсуждается план перспективного развития, так называемый второй этап. Мы посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села», – отметил Нанба.









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