.: Лента Новостей
  • Абхазов решили выселить с территории, прилегающей к сухумскому аэропорту
  • В Тбилиси похоронили останки 12 человек, погибших в 90-ые в Абхазии
  • Останки 12 человек, погибших во время войны в Абхазии, переданы семьям — Красный Крест
  • Сборная Грузии: «Абхазия — это Грузия! Самачабло — это Грузия!»
  • В центре Сухуми обнаружен труп мужчины
  • Генсек НАТО: «Абхазия и Южная Осетия – часть Грузии»
  • В Абхазии снова проблемы с подачей электроэнергии
  • МИД осуждает проведение выборов президента России в оккупированных регионах Грузии
  • Сопредседатели Женевских переговоров провели встречу в Сухуми
  • Кортеж абхазского лидера попал в ДТП

    •
     
    Абхазов решили выселить с территории, прилегающей к сухумскому аэропорту
    28.03.2024
    C территории, прилегающей к сухумскому аэропорту планируется переселение, сообщают абхазские СМИ.

    27 марта несколько десятков человек выразили недовольство с этим решением во время встречи с де-факто министром энергетики Абхазии Джансухом Нанба.

    Сам Нанба заявил, что информация не соответствует действительности, но признал, что обсуждается «план перспективного развития аэропорта».

    «Для того, чтобы построить современный аэропорт, отвечающий всем международным требованиям, существующей территории не хватает и в этой связи обсуждается план перспективного развития, так называемый второй этап. Мы посчитали важным подключить к обсуждению этого вопроса и представителей села», – отметил Нанба.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия