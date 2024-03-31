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    Россияне хотят прибирать к рукам замок принца Ольденбургского в Абхазии
    31.03.2024
    Дворец принца в Гагре могут сдать в аренду. Переговоры об этом ведут с российским инвестором. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на начальника Госуправления историко-культурного наследия Абхазии Гарика Сангулия.

    По словам специалиста, главные условия, на которых пойдут на сделку, — соблюдение законодательства республики.

    — Пока мы не убедимся в том, что будет соблюдено наше законодательство, никаких соглашений подписано не будет, — уточнил Сангулия.

    В договоре предусмотрят открытие исторического музея во дворце с возможностью проведения экскурсий.

    Заброшка пользуется огромной популярностью у туристов. Местные предприимчивые граждане очистили здание от мусора и берут плату — 150 рублей за вход.

    Даже в полуразрушенном состоянии дворец красив. Его огромные окна транслируют море онлайн. Тыльная сторона замка — это практически скала. Местами даже видно каменистые стены.

    Местные жители рассказывают, что всё тут держится благодаря им. Якобы при закладке фундамент два раза давал трещину, потому что строили столичные мастера. А когда на работы пригласили местных, они и построили дворец на горе, умело вписав его в скалу.

    Замок принца Александра Ольденбургского располагается на склоне горы Мамзышха, в Старой Гагре. Построен в 1898–1902 годах. Принц, по линии отца, являлся правнуком императора Павла I.
    Так выглядит чердак замка без крыши. Природа берет свое, тут растут сорняки

    Принц загорелся идеей создать в Гагре великосветский курорт, который мог бы соперничать с Францией.
    Ольденбургский заложил парк, площадью 14 гектаров — с бассейнами, скульптурами, фонтанами. Это по сей день — красивейшее место в Абхазии. А его собственный дом-дворец в свое время утопал в роскошном цветении роз и глициний. Был украшен вензелями, витыми лестницами, ажурными окнами.

    Во времена советской власти замок был переквалифицирован в санаторий имени Сталина, куда съезжалась на лето вся знать. Местами прослеживаются следы советского дизайна: коричневая плитка на полу, незамысловатые перила, серп и молот на камине.

    Но хуже всего то, что здание разрушается. С него сняли черепицу, и строение беззащитно без кровли.


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