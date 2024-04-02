В Абхазии потерпел крушение вертолет МИ-24 (+видео)

Вертолет МИ-24 Минобороны самопровозглашенной республики Абхазия потерпел крушение в селе Владимировка Гульрипшского района. Часть СМИ использует формулировку «вынужденная посадка».



Все три члена экипажа живы, рассказал «Апсныпресс» командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Они доставлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает, передает АГТРК.



На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины крушения выясняются.



По информации из открытых источников, на вооружении абхазской армии – два истребителя Су-27, один истребитель МиГ-21, один штурмовик Су-25, пять Л-39 в варианте лёгкого штурмовика, четыре вертолёта Ми-8 (два Ми-8Т и два Ми-8МТ) и два Ми-24П.













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