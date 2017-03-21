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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ

21.03.2017 В Гали состоялась 44-я по ряду встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них (IPRM). На встрече представители центральной власти Грузии рассмотрели вопрос убийства 19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района гражданина Грузии Гиги Отхозория, и говорили с представителями оккупационных сил о необходимости задержания обвиняемого в убийстве, Рашида Канджи-Оглы.



В Службе государственной безопасности сообщили, что на встрече также особое внимание уделили вопросу гражданина Грузии Георгия Лукава, незаконно находящегося в тюрьме Дранды в Абхазии. Разговор коснулся фактов незаконного задержания граждан Грузии. Представители центральной власти четко зафиксировали, что задержания по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы не только нарушают фундаментальные права местного населения, но и напрямую вредят среде безопасности на месте.



Заместитель аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе не подтверждает информацию Лали Басария, жены находящегося в тюрьме Дранды заключенного Георгия Лукава, будто бы де-факто президент Рауль Хаджимба еще два месяца назад помиловал ее мужа, и ждет освобождения. После завершения встречи в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них, Кахабер Кемоклидзе заявил журналистам, что представители де-факто власти не только не подтвердили эту информацию, но и сказали, что дискуссии, и рассмотрения на подобную тему даже не было. В то же время они говорят, что задержанному предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, и существует много вопросов в связи с делом. Соответственно, несмотря на то, что грузинская сторона наряду с Георгием Лукава, как и годами ранее, до отмены гальских встреч, по-прежнему требует освободить и других заключенных, разговор на эту тему, как и на женевских дискуссиях, будет продолжен и в будущем.



На встрече рассмотрели также значительные инциденты, зафиксированные в последнее время в регионе, и проблемы, создавшиеся в результате закрытия т.н. пропускных пунктов.



Очередная встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 25 апреля 2017 года.











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