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    Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
    21.03.2017
    Аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры наряду с грузинским языком, опубликовал правила безвизового передвижения в страны-члены Евросоюза на абхазском языке.

    Грузинская сторона предлагает абхазской и осетинской стороне пользоваться безвизовым передвижением со странами Европы. Грузинская сторона сделала заявления в связи с возможностью для абхазов и осетин, использования безвизового передвижения в европейские страны с биометрическими паспортами.

    Т.н. внешнее ведомство де-факто Республики Абхазии с официальным заявлением отозвалось на предложение грузинской стороны о безвизовом передвижении для абхазской и осетинской стороны. Абхазская сторона, в частности, внешнее ведомство, оценивает предложение грузинской стороны, как очередную попытку официального Тбилиси, включить граждан Абхазии в политически-правовое пространство Грузии.

    На предложение в связи с безвизовым передвижением со странами ЕС после т.н. внешнего ведомства де-факто республики Абхазии отозвалась также осетинская сторона. В ведомстве заявили, что граждане Южной Осетии на законном основании владеют гражданством России и российскими документами, которыми могут ездить по всему миру.

    Европарламент поддержал отмену визового режима для Грузии 2 февраля 2017 года. Граждане Грузии с конца марта 2017 года смогут ездить без виз в страны зоны Шенген.

    Правила пользования безвизовым сообщением с ЕС (на абх. языке) -1


    Правила пользования безвизовым сообщением с ЕС (на абх. языке) - 2


    Правила пользования безвизовым сообщением с ЕС (на абх. языке) - 3


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