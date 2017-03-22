Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»

22.03.2017 В разгар т.н. парламентских выборов в Абхазии все чаще стали возгораться автомашины кандидатов в "депутаты" и некоторых должностных лиц. Вчера вечером, приблизительно в 22:30, загорелся автомобиль судьи Верховного суда Абхазии Тимура Шония



"Это личный автотранспорт судьи Верховного суда Тимура Шония. Автомобиль был припаркован у здания Верховного суда Абхазии, на момент возгорания владелец находился у себя на работе. Приблизительно в 22:30 ему сообщили о том, что машина загорелась", — рассказал "Спутнику" прокурор Сухуми Руслан Тыркба.



По его словам, после тушения автомобиля сотрудниками МЧС, стало ясно, что возгорание произошло со стороны правого переднего колеса, затем огонь распространился по моторному отсеку, который весь выгорел.



"Машине причинены значительные механические повреждения, в моторном отсеке остался только корпус двигателя. Пожарные пока не могут определить причину возгорания, но они сделают это в ближайшее время", — отметил Тыркба.



Прокурор напомнил, что раннее подобным образом сгорел автомобиль кандидата в "депутаты" Батала Айба, но связывать эти два случая без доказательств не стал.









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