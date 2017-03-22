Спикер Сейма Литвы выразил обеспокоенность закрытием пе6реходов через абхазскую линию российской оккупациизией

Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис, который находится с официальным визитом в Грузии, выразил беспокойство в связи с закрытием двух КПП между оккупированной Абхазией и Зугдидским районом Грузии, сообщили в канцелярии Сейма Литвы. По словам Пранцкетиса, Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Мы обеспокоены решением закрыть два переходных пункта по административной линии между регионом Грузии Абхазией и остальной территорией страны. Такое решение негативно повлияет на тысячи жителей региона, которые ежедневно пересекают переходные пункты, в том числе на самые уязвимые группы общества — учеников, пожилых людей, больных. Решение противоречит обязательствам стремиться к безопасности, долгосрочному и устойчивому решению конфликта, улучшать условия проживания жителей», — заявил спикер Сейма, который вместе с председателями парламентов стран — членов Северо-Прибалтийской восьмерки (Nordic-Baltic Eight, NB8) посетил представительство миссии наблюдателей ЕС. Миссией ЕС сейчас руководит литовский посол Кястутис Янкаускас.



«Литва верит в европейское будущее Грузии. У нас хороший опыт вступления в ЕС, и мы готовы им поделиться с Грузией», — сказал Пранцкетис главе грузинского парламента Ираклию Кобакхидзе.









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