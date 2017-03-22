Абхазы смогут пользоваться зугдидским центром гепатита С по нейтральному паспорту

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22.03.2017 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыл вновь построенный Центр управления гепатита С в Зугдиди. По словам главы правительства, это будет комбинированный центр, где население наряду со скринингом, консультацией врача, лечением, сможет получить медикаменты.



По словам Георгия Квирикашвили, этот центр также обслужит людей, находящихся на территории оккупированной Абхазии, в частности лиц, у которых есть нейтральные паспорта.



"Очень важно, что правительство Америки, компания "Гилиад" учла это обстоятельство, и нам разрешили, чтобы владельцы нейтрального паспорта лечились в этом центре. Почему избрали Зугдиди, потому, что к сожалению в этом регионе высокий показатель гепатита С"- отметил премьер-министр.



Именно по этой причине Георгий Квирикашвили считает, что функционирование в Зугдиди центра, оснащенного современными технологиями, является весьма важным. По словам главы правительства, в стране действует также программа элиминации гепатита С, которой уже воспользовались 35 000 граждан, и из них 25 000 уже закончили лечение. Показатель выздоровления, по словам премьера, составил 98%.



Вместе с премьер-министром в Зугдиди находятся министр здравоохранения Давид Сергеенко, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, а также посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли, представители местной власти, и мажоритарный депутат города.



В 12:00 часов Георгий Квирикашвили посетит Технопарк Зугдиди, где встретится с учениками, победившими в конкурсе инновации тысячелетия. Сегодня же премьер-министр осмотрит строительные работы системы водоснабжения Зугдиди, и откроет новое предприятие по переработке фруктов в селе Зеда Ецери.



А в 14:00 часов он ознакомится с процессом реконструкции береговой линии Малтаквы, где по сообщению администрации правительства, уже устроен новый пляж длиной до трех километров, а после завершения проекта, в Малтакве будет семикилометровый благоустроенный берег.



Напомним, 27 января текущего года Давид Сергеенко был недоволен процессом строительства Центра управления гепатита С в Зугдиди. После осмотра здания, он дал компании "Енки" 11 дней для того, чтобы исправить пробелы, и закончить работу, в противном случае министерство планировало разорвать договор с компанией. Позже компания исправила указанные изъяны.



На строительство центра было потрачено 1 миллион 88 000 лари.











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