Цихелашвили: Программа гепатита С стала более доступной для проживающих на оккупированной территории

22.03.2017 Очень важным новшеством является то, что программа гепатита С становится еще более доступной, как географически, так и процедурно для проживающих на оккупированной территории- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили после открытия Центра управления гепатита С в Зугдиди.



По словам Кетеван Цихелашвили, сейчас программа гепатита С будет доступной не только с паспортом гражданина Грузии, но и для владельцев нейтрального документа.



"Вам известно, что эта программа является одной из самых успешных, и достаточно дорогостоящих программ. Для нас весьма важны жизнь и здоровье населения, проживающего за разделительной линией, и убеждена, что эта новость в Зугдиди даст нам возможность спасти немало жизни в Абхазии и Цхинвальском регионе"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили открыл недавно построенный Центр управления гепатита С в Зугдиди. Наряду со скринингом, диагностикой, консультацией врача, бенефициары получат в центре медикаменты. По словам Георгия Квирикашвили, центр был построен в Зугдиди, поскольку в этом регионе высокий показатель гепатита С.











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