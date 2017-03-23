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    Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
    23.03.2017
    Австралия заявила, что страна не признает прошедшие 12 марта парламентские выборы в оккупированных грузинских районах - Абхазии и Цхинвальском регионе.

    «Австралия не признает прошедшие недавно в Абхазии парламентские выборы и запланированный референдум в Южной Осетии; Она (Австралия) выражает сильную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии», - написала посол Австралии Джиллиан Берд в своем Twitter.

    12 марта в Абхазии прошли выборы 35 депутатов сепаратистского Парламента.

    Прошедшие в оккупированном регионе выборы осудили Тбилиси и международное содружество, в том числе, США, Польша, НАТО, Канада, Эстония, Литва, Финляндия и Азербайджан.

    Избиратели в Цхинвальском регионе 9 апреля будут избирать нового лидера. Параллельно этим выборам в Цхинвальском регионе также запланировано проведение т.н. референдума с целью изменения названия региона на «Республику Южная Осетия – Государство Алания».

    Выборы в Южной Осетии уже осудили США, Япония и Польша.


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