Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии

23.03.2017 Австралия заявила, что страна не признает прошедшие 12 марта парламентские выборы в оккупированных грузинских районах - Абхазии и Цхинвальском регионе.



«Австралия не признает прошедшие недавно в Абхазии парламентские выборы и запланированный референдум в Южной Осетии; Она (Австралия) выражает сильную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии», - написала посол Австралии Джиллиан Берд в своем Twitter.



12 марта в Абхазии прошли выборы 35 депутатов сепаратистского Парламента.



Прошедшие в оккупированном регионе выборы осудили Тбилиси и международное содружество, в том числе, США, Польша, НАТО, Канада, Эстония, Литва, Финляндия и Азербайджан.



Избиратели в Цхинвальском регионе 9 апреля будут избирать нового лидера. Параллельно этим выборам в Цхинвальском регионе также запланировано проведение т.н. референдума с целью изменения названия региона на «Республику Южная Осетия – Государство Алания».



Выборы в Южной Осетии уже осудили США, Япония и Польша.









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