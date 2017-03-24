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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией

24.03.2017 Заседание Совета национальной безопасности Грузии, на котором председательствовал президент Георгий Маргвелашвили и присутствовал также премьер-министр Георгий Квирикашвили, прошло 23 марта, на котором обсудили среду безопасности в Черноморском регионе, отношения между НАТО и Грузией, реформу обороны и инициативу президента о Единой стратегии национальной безопасности.



После заседания СНБ президент Маргвелашвили заявил, что речь шла о запланированном в Брюсселе Саммите НАТО и координации шагов с целью представления вопроса Грузии на саммите.



«Вам известно, что на Брюссельский саммит приглашены только страны члены НАТО. Соответственно, перед Грузией стоит важная задача – чтобы скоординированно действовали оборона, МИД, СНБ, премьер-министр, президент к тому, чтобы с помощью наших партнеров и наших сторонников вопросу Грузии было уделено соответствующее внимание», - заявил президент Грузии.



Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил после заседания СНБ, что на встрече речь шла также о вкладе грузии в текущем стратегическом диалоге об усилиях НАТО с точки зрения усиления безопасности в Черноморском регионе.



Секретарь СНБ Давид Раквиашвили заявил, что участники также обсудили «милитаризацию», проводимую Россией в Абхазии. Он имел в виду распространенные недавно в СМИ сообщения о том, что Москва разместила в сепаратистском регионе ракетные системы типа С-300.



«Тот процесс, который протекает на оккупированных территориях Грузии, является вызовом для Грузии... Естественно, этот вызов выходит за масштабы Грузии и направлен на ослабление архитектуры безопасности на Черном море. Это комплексный вопрос. В этом вопросе Грузия не одна и соответственно, мы также обсудили то, какие шаги должна сделать страна вместе со своими партнерами, чтобы сократить такое угрозы», - заявил Раквиашвили.



15 марта украинская медиаплатформа InformNapalm опубликовала видеозапись, на котором предположительно запечатлена транспортировка ракетных систем типа С-300 в сепаратистской Абхазии.



Давид Раквиашвили этот вопрос прокомментировал позже и отметил, что по его информации, «это подтверждается. Происходят какие-то передвижения».



«Это еще раз усиливает военные возможности России в Черноморском регионе, что само по себе меняет военный баланс. Этот процесс еще больше опасен с той точки зрения, что с 2007 года, когда Россия покинула т.н. Договор конвенционного вооружения, после этого увеличение российской военной мощи на оккупированных территориях, фактически, является бесконтрольным», - заявил Раквиашвили.



Секретарь СНБ сказал, что либерализация виз ЕС для Грузии является одним из тех раздражающих факторов», которые вызвали эти действия России.



«Но еще важнее, что мы должны учитывать, это угрозы, направленные на безопасность Черноморского региона. Этими действиями Россия усиливает свое военное присутствие, свои военные возможности в Черноморском регионе. И, соответственно, это требует реагирования не только со стороны Грузии, а со стороны стран НАТО в Черноморском регионе, со стороны всех наших партнеров, и для такого реагирования, естественно, мы незамедлительно обратимся к нашим партнерам», - заявил он.



В заседании СНБ 23 марта вместе с президентом Маргвелашвили и премьер-министром Квирикашвили также участвовали секретарь СНБ Давид Раквиашвили; министр обороны Леван Изория; заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа; председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили и начальник Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибаия.



Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр ВД Георгий Мгебришвили и начальник Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, которые являются постоянными членами СНБ, не участвовали в заседании из-за того, что находились за границей.



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе и председатель парламентского Комитета по внешним отношениям Софио Кацарава, которые также являются членами СНБ, не присутствовали на заседании и причиной этого назвали пленарное заседание Парламента в Кутаиси.









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