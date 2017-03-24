Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии

Процессы, которые происходят в Абхазии, связаны с проводимой Россией милитаризацией региона, считает секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили.



Как заявил Раквиашвили журналистам после окончания заседания Совбеза 23 марта вечером, в числе других вопросов они обсуждали и ситуацию на «оккупированных территориях».



По оценкам секретаря Совбеза, процесс милитаризации Абхазии уже выходит за границы Грузии и создает угрозу безопасности всего Черноморского региона.



«Вызовы исходящие от «оккупированных территорий» комплексные и не ограничиваются одним-двумя действиями. Но те процессы, которые происходят в Абхазии, связаны с проводимой Россией милитаризацией региона. Естественно, эти вызовы уже выходят за границы Грузии и направлены на ослабление архитектуры безопасности всего Черноморского региона», — заявил Раквиашвили.



Исходя из масштабности вопроса, члены Совбеза обсудили меры, которые власти Грузии должны принять вместе с партнерами для уменьшения подобных угроз, отметил секретарь Совбеза.









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