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    Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
    24.03.2017
    Процессы, которые происходят в Абхазии, связаны с проводимой Россией милитаризацией региона, считает секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили.

    Как заявил Раквиашвили журналистам после окончания заседания Совбеза 23 марта вечером, в числе других вопросов они обсуждали и ситуацию на «оккупированных территориях».

    По оценкам секретаря Совбеза, процесс милитаризации Абхазии уже выходит за границы Грузии и создает угрозу безопасности всего Черноморского региона.

    «Вызовы исходящие от «оккупированных территорий» комплексные и не ограничиваются одним-двумя действиями. Но те процессы, которые происходят в Абхазии, связаны с проводимой Россией милитаризацией региона. Естественно, эти вызовы уже выходят за границы Грузии и направлены на ослабление архитектуры безопасности всего Черноморского региона», — заявил Раквиашвили.

    Исходя из масштабности вопроса, члены Совбеза обсудили меры, которые власти Грузии должны принять вместе с партнерами для уменьшения подобных угроз, отметил секретарь Совбеза.


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