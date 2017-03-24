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    Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
    24.03.2017
    Украина осуждает соглашение о включении военных цхинвальского сепаратистского режима в состав российской армии, а также т.н. парламентские выборы в оккупированном регионе Грузии, Абхазии и референдум о переименовании Цхинвальского региона. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    «Такие действия Украина считает очередной демонстрацией экспансионистской политики России и попыткой легитимации оккупационного режима», — заявил Прокопчук.

    «Украина вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне границ», — добавил украинский политик.

    Как писала ранее СОВА, прошедшие в оккупированном регионе выборы осудили как в самой Грузии, так и правительства многих стран и крупные международные организации. В списке не признавших выборы значатся США, Польша, НАТО, Канада, Эстония, Литва, Финляндия и Азербайджан.

    Напомним, что 9 апреля в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии будут избирать нового де-факто президента. Параллельно с выборами в Цхинвальском регионе также запланировано проведение т.н. референдума по переименования «Республики Южная Осетия в государство Алания».

    Запланированные выборы в Южной Осетии уже получили осуждения со стороны США, Японии и Польши.


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