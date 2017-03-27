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    Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
    27.03.2017
    По заявлению председателя парламентского комитета интеграции с Европой, Тамар Хулордава, проведенные в оккупированной Абхазии т.н. парламентские выборы не будут иметь никаких правовых последствий для Грузии.

    В ходе разговора с журналистами депутат отметила, что это совершенно нелегитимный процесс, как с точки зрения процесса, так и результата.

    "У всего этого не будет никакого правового результата для нас, и нашей страны. То, что это нелегитимный процесс, признает все международное содружество. У результата этого процесса не будет никакого правового основания"- заявила председатель парламентского комитета интеграции с Европой.

    Вчера в оккупированной Абхазии состоялся второй тур т.н. парламентских выборов. Т.н. выборы состоялись в 22 избирательных округах. Активность составила 53,05%. Официальные результаты будут объявлены сегодня во второй половине дня.

    12 марта в оккупированной Абхазии состоялись т.н. выборы депутатов народного собрания шестого созыва.


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