.: Лента Новостей
  • Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
  • Абхазов массово превратят в граждан России
  • ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
  • В Сирии ранили российских журналистов
  • Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
  • Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
  • Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
  • 327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
  • Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
  • Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района

    •
     
    Абхазов массово превратят в граждан России
    19.04.2017
    Жителей оккупированной Абхазии пытаются массово превратить в граждан России. С этой целью Москва предложила сухумскому режиму проект соглашения "О двойном гражданстве".

    Как заявляет официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, Россия ждет реакции Абхазии на предложенный проект.

    "Упрощение процедур приобретения гражданами Абхазии российского гражданства является одним из обязательств российской стороны по договору между Россией и Абхазией "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 2014 года. Российской стороной уже разработан проект соответствующего соглашения, и мы исходим из того, что оно должно вступить в силу одновременно с другим межгосударственным документом — соглашением "Об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сказала Захаров.

    Захарова добавила, что уже сейчас имеется большое количество "двойных" граждан. С упрощением процедур приобретения гражданства их станет больше, уверена она.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия