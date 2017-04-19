Абхазов массово превратят в граждан России

Жителей оккупированной Абхазии пытаются массово превратить в граждан России. С этой целью Москва предложила сухумскому режиму проект соглашения "О двойном гражданстве".



Как заявляет официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, Россия ждет реакции Абхазии на предложенный проект.



"Упрощение процедур приобретения гражданами Абхазии российского гражданства является одним из обязательств российской стороны по договору между Россией и Абхазией "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 2014 года. Российской стороной уже разработан проект соответствующего соглашения, и мы исходим из того, что оно должно вступить в силу одновременно с другим межгосударственным документом — соглашением "Об урегулировании вопросов двойного гражданства", — сказала Захаров.



Захарова добавила, что уже сейчас имеется большое количество "двойных" граждан. С упрощением процедур приобретения гражданства их станет больше, уверена она.











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