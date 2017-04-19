Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению

19.04.2017 Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит грузов через Абхазию в Армению возобновился. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сухуми 19 апреля.



Как он отметил, для возобновления транзита есть даже правовая основа. «Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году, когда мы туда вступали. Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита" — подчеркнул российский министр.



По его же словам, Глава марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба на встрече сказал, что абхазский режим "не возражает против этого", поэтому, считает Лавров, "это зависит уже не от нас, а от тех стран, куда такой транзит может следовать"



Хаджимба, в свою очередь, отметил, что абхазский режим готовак возобновлению транзита грузов из России в Армению и заинтересована в этом, поскольку создается возможность для привлечения дополнительных средств в бюджет.









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