Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии

20.04.2017 Исполняющий обязанности посла США в Грузии Николас Берлинер объявляет полную поддержку территориальной целостности Грузии и заявляет, что оккупированные Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. По его словам, Абхазия должна вернуться в Грузию.



"Позиция Америки в связи с Абхазией и Южной Осетией является очень твердой и ясной. Мы не признаем их как независимых стран. Это части Грузии. Мы поддерживаем суверенитет Грузии.



В Абхазии у российского посольства будет не особо много соседей, поскольку международное сообщество не признает Абхазию независимым государством, и там других посольств не будет. Мы продолжаем поддерживать единство Грузии. Абхазия должна вернуться в Грузию"- заявил Николас Берлинер.











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