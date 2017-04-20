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    Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
    20.04.2017
    Исполняющий обязанности посла США в Грузии Николас Берлинер объявляет полную поддержку территориальной целостности Грузии и заявляет, что оккупированные Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. По его словам, Абхазия должна вернуться в Грузию.

    "Позиция Америки в связи с Абхазией и Южной Осетией является очень твердой и ясной. Мы не признаем их как независимых стран. Это части Грузии. Мы поддерживаем суверенитет Грузии.

    В Абхазии у российского посольства будет не особо много соседей, поскольку международное сообщество не признает Абхазию независимым государством, и там других посольств не будет. Мы продолжаем поддерживать единство Грузии. Абхазия должна вернуться в Грузию"- заявил Николас Берлинер.




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