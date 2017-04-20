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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию

20.04.2017 - Civil Georgia Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе в беседе с телекомпанией «Имеди» 19 апреля озвучил стратегию Тбилиси в отношении оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии и отметил, что политика правительства основывается на трех основных аспектах в отношении Сухуми и Цхинвали.



По его словам, первое это «принятие соответствующих решений и принятие резолюций в международных организациях, в которых Российская Федерация должна ответить за свои действия и это будет содействовать урегулированию конфликта в правовых рамках».



Вторым компонентов политики правительства является проведение с Россией «диалога такого типа», который «не предоставит России никакой возможности для эскалации конфликта в нами и у нас имеется возможность развивать наши демократические институты, продолжить очень твердо путь нашей европейской интеграции, путь интеграции в НАТО, продолжить наши экономические реформы, иметь экономический рост, создать благополучие».



По словам министра иностранных дел, этот предыдущий компонент содействует третьему пункту, который подразумевает «реинтеграцию и объединение общества, политику примирения».



«Настало время, чтобы жители оккупированного региона абхазии и оккупированных территорий Самачабло поняли, что то, что сегодня удается Российской Федерации, это - чтобы министр иностранных дел прибыл туда и показал, что якобы Российская Федерация поддерживает их в международном масштабе», - отметил Джанелидзе.



«Но наши действия хорошо показали, что международное сообщество мобилизовано в полной мере, чтобы никоим образом не произошла эскалация конфликта, чтобы происходило мирное урегулирование конфликта и чтобы это произошло с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета Грузии», - заявил он.



Комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 19 апреля о возможном восстановлении транзитной связи между Россией и Арменией через территорию Абхазии и остальной Грузии, глава МИД Грузии заявил: «Мы говорим о территории Грузии, соотвественно, любое решение, которые будет принято, это будет принято в соответствии с законодательством Грузии и в соответствии с решением правительства Грузии, и это не является таким вопросом, который требует каких-либо рекомендаций или видения со стороны оккупационного режима».









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