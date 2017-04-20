Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе

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20.04.2017 Грузия ни в коем случае не согласится на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению. Об этом в беседе с Tert.am сказал грузинский политический аналитик, бывший заместитель мэра Батуми Гела Васадзе, говоря о вчерашнем заявлении главы МИФ РФ Сергея Лаврова о том, что Россия заинтересована транзитом грузов через Абхазию в Армению и Грузию.



Глава МИД РФ также сказал, что Абхазия не возражает против этого, добавив: «Поэтому все зависит уже не от нас, а от тех стран, куда такой транзит может следовать».



Однако Гела Васадзе в связи с этим заверил: «Ответ Грузии, как Вашингтона и Брюссель будет - категоричное «нет», поскольку речь идет о влияние России на Южном Кавказе».



Политолог отметил, что это политический проект, а не экономический, который, между прочим, невыгоден Армении, поскольку экономический интерес от этого для Армении «мизерный, ничего не дает, микроскопический».



По словам Васадзе, наоборот Армения попадет в еще большую зависимость от России, нежели на сегодня.



Он также сказал, что вчера Иран предложил Грузии построить транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем, что будет гораздо выгодней для Армении, чем возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению.



«Иран намерен развивать транспортный коридор, в том числе для автомобильных средств. Это более перспективная программа, чем транзит грузов через оккупированную Россией территорию. Армения станет коридором для Европы»,- сказал Гела Васадзе, отметив при этом, что Армения таким образом станет важным игроком.









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