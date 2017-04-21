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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии

21.04.2017 В Кремле любят утверждать, что признание независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии стало ответом на признание США независимости Косово, но более циничных "оправданий" нельзя себе даже представить.



Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на сайте "Крым. Реалии", комментируя прибытие в Абхазию главы МИД РФ Сергея Лаврова, информирует «обозреватель».



"Приезд в Сухуми именно в эти дни – это еще одно желание подергать тигра за усы, напомнить Соединенным Штатам, что несмотря на все призывы к соблюдению Москвой международного права, Кремль будет защищать свое право на контролируемые территории и поддержку "союзников". И в Дамаске. И в Донецке. И в Симферополе. И в Сухуми", - отметил он.



Как подчеркнул журналист, Абхазия и Южная Осетия были, по сути, первыми территориями, которые фактически аннексировала Россия – только в отличие от Крыма эта аннексия произошла не в виде присоединения к России, а в виде признания независимости этих грузинских автономий.



"В Москве любят утверждать, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии – это "ответка" за Косово, но ничего более циничного и представить себе нельзя. Косово попало под международное управление, а потом получило независимость после того, как подавляющая часть населения этого края была изгнана из родных домов режимом Слободана Милошевича и получила возможность вернуться только после операции НАТО. Фактически мы были свидетелями самого настоящего этноцида, и независимость Косово – ответ на этот этноцид. При этом меньшинство жителей края – косовские сербы – получили в новом государстве автономию, которую трудно сравнить с правами албанцев в Сербии Милошевича. Опять-таки, под давлением международного сообщества", - объяснил журналист.



В Абхазии же, по его словам, произошло нечто совершенно противоположное:



"Подавляющее большинство населения этой республики – грузины – были изгнаны из своих домов и только после этого при поддержке России началось строительство самопровозглашенной Абхазии. Но даже в этой Абхазии грузиноязычное мегрельское меньшинство было лишено избирательных прав – что, между прочим, и помогло прийти к власти нынешнему президенту Абхазии, чекисту Раулю Хаджимбе. Абхазия – это Косово наоборот, точно также, как и Россия – это Соединенные Штаты наоборот с точки зрения влияния в мировой политике".



Портников предложил читателям представить, что большинство населения Крыма – русское население – было бы изгнано с территории полуострова, Крым стал бы крымскотатарским государством, а оставшиеся в Крыму русские были бы лишены права участвовать в выборах руководства республики.



"Что, интересно, по этому поводу говорили бы в Москве? А ведь в Абхазии происходит именно такой процесс. Или, может быть, абхазы "более коренной" народ Абхазии, чем крымские татары – Крыма? Или, может быть, у русского человека в своем родном доме больше прав, чем у грузина в своем?" – подчеркнул он.



Как сообщал "Обозреватель", ранее Виталий Портников рассказал, как президент России Владимир Путин записал американского коллегу Дональда Трампа в личные враги.











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