.: Лента Новостей
  • InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
  • Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
  • Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
  • Двух граждан Грузии приговорили в Сухуми к двум месяцам лишения свободы
  • В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
  • Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
  • Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
  • Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
  • Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию

    •
     
    Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
    24.04.2017
    Для жителей оккупированных регионов Грузии устанавливаются новые ограничения. Через несколько дней после визита Сергея Лаврова, оккупационный режим Абхазии принимает очередное незаконное решение. По т.н. регуляциям, семьям, проживающим на береговой линии реки Ингури, ограничивается обработка земли.

    Для того чтобы попасть на принадлежащие им участки, населению понадобятся т.н. специальные пропуска. Марионеточный режим не говорит о причинах ужесточенного контроля.

    Официальный Тбилиси намерен поднять данный вопрос на всех переговорах международного уровня, назначенных в ближайшем времени.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия