Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям

Для жителей оккупированных регионов Грузии устанавливаются новые ограничения. Через несколько дней после визита Сергея Лаврова, оккупационный режим Абхазии принимает очередное незаконное решение. По т.н. регуляциям, семьям, проживающим на береговой линии реки Ингури, ограничивается обработка земли.



Для того чтобы попасть на принадлежащие им участки, населению понадобятся т.н. специальные пропуска. Марионеточный режим не говорит о причинах ужесточенного контроля.



Официальный Тбилиси намерен поднять данный вопрос на всех переговорах международного уровня, назначенных в ближайшем времени.













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