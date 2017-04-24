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24.04.2017 В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков, весьма плохой показатель также в контексте распространения СПИД - заявил в пресс клубе портала "Квира" директор Центра наркополитики и превенции наркомании Лаша Киладзе.



По его словам, росту показателя содействуют конкретные заинтересованные круги. Конечной целью этого, по его мнению, является то, чтобы абхазский этнос оказался перед тягчайшей реальностью. По словам директора Центра наркополитики и превенции наркомании, наркотики на территорию оккупированной Абхазии нелегально поступают из Российской Федерации.



"Рост показателя потребления наркотиков не случайный, определенные круги закрывают на это глаза, и способствуют тому, чтобы абхазский этнос оказался перед тягчайшей реальностью. Стоит сожаления, что многие граждане нашей страны абхазской национальности из-за потребления наркотиков получают соответствующий сервис в профильных клиниках, часть включена в политику замещения, но это капля в море. На оккупированную территорию поступает очень много нелегального наркотика из Российской Федерации. Очень плохо поставлена система превенции. У нас перманентные встречи с нашими сухумскими коллегами, и имеем информацию, что они очень заинтересованы в том, чтобы на территории Абхазии заработали определенные сервисы. В том числе терапия замещения, но велик риск того, что продукт терапии замещения попадет на черный рынок.



Мы предлагаем им больше включенности в услугу, существующую на территории Грузии, думаем усилить сеть в прилегающих к Абхазии районах, чтобы терапия замещения была доступной для них"- отметил Лаша Киладзе.











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