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    Двух граждан Грузии приговорили в Сухуми к двум месяцам лишения свободы
    25.04.2017
    Двоих граждан Грузии приговорили в оккупированной Абхазии к лишению свободы сроком на два месяца по обвинению в "незаконном пересечении границы".

    Жители села Рике Зугдидского района Паата и Ачико Рогавы (отец и сын) были задержаны российскими оккупантами 5 апреля 2017 года. Как утверждает абхазская пропаганда, в ходе задержания Паата Рогава, оказывая сопротивление, нанес удар тупым предметом (камнем) в область лица военнослужащему пограничного наряда.

    По сообщению членов семьи, задержание произошло 6 апреля вечером, когда отец и сын ходили искать коня. Они уверяют, что задержанные не пересекали линию оккупации. Семья в течении нескольких дней ничего не знала о местонахождении и состоянии здоровья Арчико и Пааты Рогава. На минувшей неделе они провели акцию протеста на Ингурском мосту, где потребовали от центральной власти сделать действенные шаги. К акции присоединились члены местной организации "Единого национального движения".


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