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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам

25.04.2017 - Civil Georgia После неопределенности по правовому статусу жителей Гальского района, длившейся в течение четырех лет, сепаратистские власти Абхазии приступили к выдаче вида на жительство для этнических грузинского населения региона.



По информации местного МВД, вид на жительство будет выдаваться на пятилетний срок и он предназначен для «иностранных граждан или лиц без гражданства». 21 апреля министерство также заявило, что обладающие видом на жительство те лица, которые за пределами Абхазии пробудут более шести месяцев, лишаться этих документов.



Документ позволяет владельцу сохранить гражданство Грузии, проживать в регионе и пересекать административную пограничную линию с остальной Грузией. Однако такой документ не предоставляет его владельцу политических прав.



По информации газеты «Нужная», вид на жительство позволяет владельцу продать свое имущество в Абхазии или передать по завещанию, но это право не распространяется на приобретение имущества. Сухумские власти планируют начать консультации с Москвой, чтобы лица, обладающие видом на жительство, могли въезжать и выезжать с территории Российской Федерации.



Документ, в основном, предназначен для этнически грузинского населения Гальского района, которым удалось остаться в своих домах после нескольких волн этнической чистки. Но количество тех грузин, которые получат вид на жительство, будет ограничено.



По информации МВД сепаратистского региона, желающие получить вид на жительство должны будут представить документы, которые подтвердят, что с 1999 года, как минимум, в течение 10 лет они проживали на территории Абхазии.



Согласно закону о гражданстве сепаратистской Абхазии, владельцем паспорта гражданина абхазии может быть только этнический абхаз, а также лицо, которое не является этническим абхазом, но проживал в Абхазии с 1994 года по 1999 год и не является гражданином иного государства, кроме Российской Федерации.



Эти два положения не распространяются на более половину 80-тысячного населения Гальского района, проживавшего там до войны, и на проживающих в различных районах Абхазии до 200 000 этнических грузин, которые покинули сепаратистский регион в результате вооруженного конфликта 1992-1993 гг.



Министр ВД сепаратистского правительства Абхазии Аслан Кобахия, который курирует процессом паспортизации, на проведенной 21 апреля публичной встрече предупредил местное население, что те этнические грузины, которые попытаются получить гражданство абхазии (вместо вида на жительство) и в то же время, сохраняет гражданство Грузии, «навсегда потеряют Абхазию».



Сепаратистские власти Абхазии в 2013 году приостановили выдачу абхазских паспортов этнически грузинскому населению региона по той причине, что этот процесс, как заявляли некоторые должностные лица, мог повлечь «грузинизацию региона». Незадолго до запланированных на 24 августа 2014 года президентских выборов почти 23 000 жителей Гальского района были изъяты из списков избирателей.



В результате, к парламентским выборам 12 марта 2017 года в Гальском районе было зафиксировано только 603 избирателя. Абхазские власти также не смогли провести в Гали выборы местной администрации, которые прошли в остальной абхазии в 2016 году. Парламенту предыдущего созыва сепаратистского региона пришлось принять специальное решение, которым продлил срок полномочий администрации Гальского района, которая была избрана в феврале 2011 года.



Согласно проведенной в сепаратистской Абхазии в 2011 году переписи населения, в Абхазии проживает более 46 000 этнических грузин, которые составляют около 19% населения сепаратистского региона.









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