В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ

Вчера, 25 апреля, в Гали состоялась очередная встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ).
Представители официального Тбилиси обсудили с участниками встречи произошедшие в последнее время инциденты в оккупированной Абхазии и прилегающих к ней территориях.
Особое внимание на встрече было уделено произошедшему 19 мая 2016 года убийству гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района. Центральная власть Грузии придерживается принципиальной позиции, что обвиняемый в убийстве Рашид Канджи-Оглы, скрывающийся на территории Абхазии, должен быть задержан.
На встрече также рассмотрели факт незаконного задержания отца и сыта Ачико и Пааты Рогава, жителей села Рике Зугдидского района. Как известно, сухумский "суд" приговорил их к двухмесячному заключению.
Представители центральной власти четко зафиксировали, что задержание указанных лиц и лишение их свободы сроком на два месяца является незаконным и они должны быть освобождены.
На встрече также говорили о незаконно находящемся в заключении в Абхазии Георгие Лукава.
Стороны также обсуждали вопрос безопасности обработки сельскохозяйственных угодий, находящихся на линии оккупации.
Очередная встреча в рамках МПРИ состоится 31 мая.