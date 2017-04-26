В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ

26.04.2017 Вчера, 25 апреля, в Гали состоялась очередная встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ).



Представители официального Тбилиси обсудили с участниками встречи произошедшие в последнее время инциденты в оккупированной Абхазии и прилегающих к ней территориях.



Особое внимание на встрече было уделено произошедшему 19 мая 2016 года убийству гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча Зугдидского района. Центральная власть Грузии придерживается принципиальной позиции, что обвиняемый в убийстве Рашид Канджи-Оглы, скрывающийся на территории Абхазии, должен быть задержан.



На встрече также рассмотрели факт незаконного задержания отца и сыта Ачико и Пааты Рогава, жителей села Рике Зугдидского района. Как известно, сухумский "суд" приговорил их к двухмесячному заключению.



Представители центральной власти четко зафиксировали, что задержание указанных лиц и лишение их свободы сроком на два месяца является незаконным и они должны быть освобождены.



На встрече также говорили о незаконно находящемся в заключении в Абхазии Георгие Лукава.



Стороны также обсуждали вопрос безопасности обработки сельскохозяйственных угодий, находящихся на линии оккупации.



Очередная встреча в рамках МПРИ состоится 31 мая.









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