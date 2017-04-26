Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии

Посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе 24 апреля встретился с греческим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, - сообщает МИД Грузии.



В ходе встречи посол Грузии поставил вопрос о состоявшейся 10 апреля встрече Патриарха Иерусалимского с паломниками из Абхазии, в частности, была затронута информация абхазских СМИ о том, что якобы Феофил III обещал абхазским пилигримам, что он «помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны».



По информации МИД Грузии, Патриарх ответил послу Грузии в Израиле, что для него «совершенно неприемлемо, чтобы такой встрече была придана политическая подоплека», так как он встретился с паломниками, как с христианами, которые прибыли на Святую Землю Израиля, чтобы помолиться.



Это уже второй случай, когда Феофил III принял абхазскую делегацию. Первая такая встреча состоялась 28 апреля прошлого года и в ней участвовал абхазский депутат Саид Харазия. В настоящее время последний является заместителем председателя парламента сепаратистского региона.



Грек по происхождению Феофил III был возведен на престол Патриарха Иерусалимского в ноябре 2005 года.









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