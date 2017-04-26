InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией 26.04.2017





InformNapalm опубликовал несколько фото российского военного эшелона – на станции Лазаревское, возле абхазского участка государственной границы РФ с Грузией.



По информации издания,



На платформах видны БТР-82 и один БТР связи с затертым бортовым номером и тактическим знаком.



«Трудно сказать, это ввод дополнительной техники российских оккупантов в Абхазию, или выход очередной тактической группы в сторону украинской границы», -отмечают эксперты сообщества.



Напомним, что в середине марта InformNapalm зафиксировал ввод в оккупированную Абхазию дополнительных средств ЗРС "С-300". На странице в соцсети «Фейсбук» международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm, появилась информация, свидетельствующая об активизации военного присутствия России на оккупированных территориях Грузии.InformNapalm опубликовал несколько фото российского военного эшелона – на станции Лазаревское, возле абхазского участка государственной границы РФ с Грузией.По информации издания, https://archive.is/WJm68 )">снимки, предположительно, двухдневной давности.На платформах видны БТР-82 и один БТР связи с затертым бортовым номером и тактическим знаком.«Трудно сказать, это ввод дополнительной техники российских оккупантов в Абхазию, или выход очередной тактической группы в сторону украинской границы», -отмечают эксперты сообщества.Напомним, что в середине марта InformNapalm зафиксировал ввод в оккупированную Абхазию дополнительных средств ЗРС "С-300".









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