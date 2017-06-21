Задержанный в Абхазии гражданин Грузии освобожден - СГБ

Задержанный в селе Пирвели Отобая Гальского района оккупированной Россией Абхазии житель города Зугдиди Ираклий Абсандзе освобожден. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии.



Информацию о задержании Абсандзе распространила сегодня абхазская сторона.



Абсандзе был задержан 7 июня 2017 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в "незаконном пересечении границы" (имеется в виду абхазская линия российской оккупации по реке Ингури), была принята мера пресечения – подписка о невыезде.









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