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    Задержанный в Абхазии гражданин Грузии освобожден - СГБ
    21.06.2017
    Задержанный в селе Пирвели Отобая Гальского района оккупированной Россией Абхазии житель города Зугдиди Ираклий Абсандзе освобожден. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии.

    Информацию о задержании Абсандзе распространила сегодня абхазская сторона.

    Абсандзе был задержан 7 июня 2017 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в "незаконном пересечении границы" (имеется в виду абхазская линия российской оккупации по реке Ингури), была принята мера пресечения – подписка о невыезде.


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