Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог

21.06.2017 - "Кавказский узел" Около 40 женщин пришли сегодня к зданию парламента Абхазии с требованием расследовать дела об изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы и убийстве ее сестры. Сестра изнасилованной девочки была убита отцом после подстрекательства одного из депутатов местного парламента Алмаса Джопуа, заявили родственники убитой жительницы Абхазии.



По словам родственников убитой, присутствовавших на встрече с парламентариями, один из депутатов парламента Абхазии "спровоцировал отца на убийство старшей дочери".



"Депутат парламента провоцировал отца. Он приезжал к её отцу и довёл до того, чтобы он убил свою дочку. И сейчас он хочет выйти чистым из этой ситуации", - рассказала сестра жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве своей дочери и находящегося сейчас в розыске.



Психолог Элана Кортуа утверждает, что факты изнасилования в Абхазии не являются единичными, но они не разглашаются.



"В моей практике это не первый случай. В силу своей профессиональной деятельности я владею информацией. Просто в данной ситуации семья осмелилась написать заявление, и поэтому вся эта ситуация получила огласку. И хорошо, что мать не испугалась, хотя ей и самому ребёнку поступали угрозы", - сказала Кортуа.









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