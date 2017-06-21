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    Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
    21.06.2017 - "Кавказский узел"
    Около 40 женщин пришли сегодня к зданию парламента Абхазии с требованием расследовать дела об изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы и убийстве ее сестры. Сестра изнасилованной девочки была убита отцом после подстрекательства одного из депутатов местного парламента Алмаса Джопуа, заявили родственники убитой жительницы Абхазии.

    По словам родственников убитой, присутствовавших на встрече с парламентариями, один из депутатов парламента Абхазии "спровоцировал отца на убийство старшей дочери".

    "Депутат парламента провоцировал отца. Он приезжал к её отцу и довёл до того, чтобы он убил свою дочку. И сейчас он хочет выйти чистым из этой ситуации", - рассказала сестра жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве своей дочери и находящегося сейчас в розыске.

    Психолог Элана Кортуа утверждает, что факты изнасилования в Абхазии не являются единичными, но они не разглашаются.

    "В моей практике это не первый случай. В силу своей профессиональной деятельности я владею информацией. Просто в данной ситуации семья осмелилась написать заявление, и поэтому вся эта ситуация получила огласку. И хорошо, что мать не испугалась, хотя ей и самому ребёнку поступали угрозы", - сказала Кортуа.


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