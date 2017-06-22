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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест

22.06.2017 Из-за изнасилования 13-летней девочки и убийства ее 23-летней сестры в Сухуми поднялась большая протестная волна. В изнасиловании несовершеннолетней обвиняется представитель влиятельного абхазского клана, брат «депутата» Алмаза Джапуа Астамур Джапуа, поэтому население не надеется на следствие и обвиняет де-факто власти в покрытии виновного. Более того, на большой протестной акции 22 июня в Сухуми народ потребовал задержать самого де-факто депутата Джапуа. Организация «Женщины Абхазии» утверждает, что «депутат» подстрекал отца изнасилованной девочки против старшей дочери, якобы та была замешана в этом преступлении, а на самом деле хотел устранить свидетеля по делу. Из-за этого подстрекательства отец убил свою дочь. У убитой осталось двое детей. По информации местных СМИ, убийством и грабежом уже никого не удивить, но произошедшее на последней неделе вышло за все рамки, что и привело к такому возмущению, пишет газета «Резонанси».



СМИ пишут, что после сообщения об изнасиловании 13-летней девочки в селе Нижняя Эшера, часть общества потребовала от де-факто властей отменить мораторий на смертную казнь. Возмущение народа настолько велико, что с заявлением пришлось выступить самому де-факто президенту Раулю Хаджимба, который сказал, что «никакой пощады, никакого оправдания и быть не может, чтобы никто не подумал, что кто-то пытается кого-то защитить». Об изнасиловании 13-летней Лианы Джгамазия 13 июня в социальных сетях сообщила мать пострадавшей. По ее словам, 12 июня пьяный Астамур Джапуа пришел к ним домой, угрожал оружием несовершеннолетней девочке, силой увез ее в здание заброшенного спортзала села Эшера и изнасиловал. Через несколько дней, вечером 17 июня был найден труп 23-летней сестры изнасилованной девочки, которая была убита выстрелом в голову из огнестрельного оружия. В убийстве девушки обвиняется ее отец, который объявлен в розыск. Официальной информации о том, почему отец мог убить свою дочь, нет. По неподтвержденной информации, до убийства девушки «депутат» Алмаз Джапуа сообщил ее отцу, что она является проституткой.



После поднявшейся шумихи Астамур Джапуа сдался властям, но себя виновным он не признает и отказывается давать показания. Его приговорили к 2-месячному предварительному заключению. В обществе не стихает возмущение. В понедельник прошла большая акция, на которой потребовали арестовать «депутата» Джапуа и восстановить смертную казнь. Было сказано, что в Абхазии изнасилования случаются часто, но не разглашаются, потому что семье угрожают и запугивают, а семья Джгамазия решилась обнародовать факт. Также представительницы разных общественных организаций обратились к т.н. парламенту со специальным заявлением и попросили создать специальную комиссию с участием представителей общества для контроля над процессом следствия. «Парламент» заявил, что будет контролировать следствие сам.

«Эта трагическая история вызвала такую острую реакцию потому, что в изнасиловании обвиняется представитель влиятельного клана и в оккупированной Абхазии уже много лет преступления членов влиятельных кланов остаются безнаказанными. Брат Астамура Джапуа является лидером правящей партии «Аинар» и «депутатом парламента». Его близкая родственница Тали Джапуа руководит Абхазской государственной телерадиокомпанией, она замужем за де-факто министром внутренних дел и т.н. вице-премьером Асланом Кобахия. Именно из-за того, что среди представителей этого влиятельного клана есть «депутат» и «министр», следствию никто не доверяет. По словам члена «Клуба экспертов» Ираклия Цкитишвили, вообще, если в Абхазии преступление совершает абхаз, он редко попадает в тюрьму, поэтому криминогенная ситуация на оккупированной территории очень тяжелая.



«Абхазы возмущены синдромом безнаказанности. Вчера в здании т.н. правительства пьяный ветеран открыл стрельбу и никто его за это не наказал. Несколько дней назад взорвали одного человека, который сейчас находится в больнице. Плюс дело об изнасиловании и убийстве. Криминогенная ситуация настолько накалилась, что люди вышли на улицы. Развал безопасности вывел людей на улицы и изнасилование ребенка послужило толчком. Думаю, на этом дело не кончится и все может дойти до требования отставки Хаджимба. Главное, смогут ли доказать вину Джапуа. Т.н. власти и его брат-«депутат» всячески попытаются вывести обвиняемого сухим из воды и обвинить во всем семью пострадавшей», - считает Ираклий Цкитишвили, по словам которого, если общество не ослабит протест и не позволит властям сфальсифицировать дело, тогда обвиняемого придется наказать.









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